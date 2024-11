Lo stilista calabrese: «Sono fiero di essere stato scelto per rappresentare il settore della moda e di avere così la possibilità di portare l'arte italiana in Spagna»

Lo stile italiano incontra l'eccellenza spagnola al Good Style Spain che si terrà a Barcellona il 27 e il 28 settembre, evento ideato con l'obiettivo di promuovere le piccole e medie imprse. L'Italia in particolare rappresenterà il settpre della moda il 27 grazie allo stilista calabrese Claudio Greco. Un mix di colori, tessuti e passione attendono di spiccare il volo verso Barcellona. «Sono fiero di essere stato scelto per rappresentare il settore della moda e di avere così la possibilità di portare l'arte italiana in Spagna» - ha detto Greco.

Nel corso dell’evento saranno premiate imprese e personalità che applicano la sostenibilità e contribuiscono ai cambiamenti sociali ed economici legati al concetto di sostenibilità. Claudio Greco riceverà anche il premio sostenibilità 2022 nel centro culturale di grande valore storico El Born Centre de Cultura i Memoria. Un evento di carattere mondiale grazie alla presenza di Alchemy Industry, Histosoft, MenagHealth, Gamba Safety, Microblanding Style e molti altri.

A rappresentare l’imprenditoria italiana saranno Canon Business, La Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I. Non mancheranno le eccellenze calabresi, grazie a Binetti Ascensori e Valentour Incoming Calabria Tropea. Partner solidale è l’Associazione Totò Morgana.

«Ringrazio i partner che mi sosterranno anche in questa occasione e sono pronto a far brillare le passerelle spagnole con la passione e l’arte Made in Italy» - afferma il fashion designer.