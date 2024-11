Vicoli e piazze del caratteristico borgo di Montalto Uffugo trasformati per una notte in palcoscenico naturale. Protagonista la musica lirica che ha incantato il pubblico giunto da ogni parte della regione per assistere alla “Notte dell’Opera”, appuntamento che rientra nell’ambito della 18esima edizione del Festival Ruggero Leoncavallo e che avrà il suo clou domani sera, sabato 1 settembre, con la rappresentazione del capolavoro in assoluto di Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci, l’opera più celebre ed apprezzata del compositore napoletano che si ispira a un delitto realmente accaduto a Montalto Uffugo, lì dove Leoncavallo visse da bambino. Ad accompagnare i viaggiatori in questo tour nel borgo di Montalto, gli abiti storici realizzati dalla stilista Vincenza Salvino e la mostra fotografica a cura di Stefania Sammarro. E non sono mancati gli artisti di strada con le loro performance. Un viaggio nell’enogastronomia con la degustazione di vini calabresi. 16 postazioni di arte e musica che hanno intrattenuto il pubblico fino a notte fonda. Un evento che ha portato alla riscoperta del caratteristico borgo di Montalto.