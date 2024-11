Tra i 16 baby cantanti protagonisti dell’edizione numero 61 dello Zecchino d’oro anche una piccola calabrese. Si chiama Victoria Cosentino, ha sei anni, viene da Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ed è già pronta a debuttare con il suo brano La cicala latina, il prossimo sabato in diretta su Rai 1.

«Sono contenta di cantare allo Zecchino d'Oro perché non capita tutti i giorni di fare un'esperienza così bella, di andare in televisione dove mi potranno vedere tutte le persone che mi conoscono e di avere una canzone tutta mia. La canzone che canterò mi piace tantissimo e penso sia perfetta per me, dato che la mia famiglia mi chiama sempre "cicala" poiché parlo tanto e faccio tante domande per conoscere più cose». Esprime così tutto il suo entusiasmo la piccola interprete durante le prime interviste ufficiali per il programma. Parla della passione per il canto trasmessale da papà Christian che ha due scuole di musica, dirige un Coro Polifonico e organizza concerti e spettacoli. Lei lo segue sempre nel suo lavoro e finisce per imparare tutti i brani che lui in veste di maestro insegna ai suoi allievi. Comincia a studiare con lui e poi arriva la grande gioia di essere scelta in mezzo a 5mila candidati come solista dello Zecchino d’oro 2018. Dunque quest’anno, grazie a Victoria, tra le 10 diverse regioni d’Italia rappresentate dai vari concorrenti ci sarà anche la Calabria.

I dettagli della gara

Sabato 10 novembre partirà la competizione. Dodici le canzoni in gara (tra cui La cicala latina di Victoria) e sedici i piccoli cantanti, accompagnati dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, che si scontreranno a colpi di note di fronte ad una giuria composta da bambini e ragazzi ma anche da esperti come il Maestro Peppe Vessicchio (anche direttore musicale della manifestazione), la cantante Francesca Michielin, il rapper Ghemon e Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Luciano Pavarotti. Determinante anche il voto da casa attraverso il sito www.zecchinodoro.rai.it. Lo spettacolo, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, sarà presentato da Francesca Fialdini affiancata dal duo comico di Gigi e Ross.