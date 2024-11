Il 19 dicembre al Palamilone la quarta edizione della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alle Politiche Sociali

Crotone - Si terrà il 19 dicembre alle ore 17.00 al Palamilone di Crotone la quarta edizione di “Crotone Città Solidale”, la manifestazione promossa dall'Amministrazione Vallone attraverso l'organizzazione dell'assessore alle Politiche Sociali Filippo Esposito.

Il Palamilone sarà, per l’occasione teatro di festa e riflessione sul mondo del sociale. Interverranno ospiti di riguardo e diverse associazioni appartenenti al mondo del sociale che si ospiti che si occupano di minori, diversamente abili, anziani, non udenti, non vedenti.