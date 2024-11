I ragazzi del “Grimaldi Pacioli” sono stati impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro promosso dalla redazione del Gruppo editoriale L’Espresso in collaborazione con il Miur

Prestigioso risultato conseguito dagli studenti dell’I.T.E “Grimaldi Pacioli” di Catanzaro impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro promosso dalla redazione di Repubblica-Gruppo Editoriale L’Espresso in collaborazione con il Miur. Il quotidiano nazionale ha aperto le porte agli studenti offrendo loro l’occasione di confrontarsi con le diverse figure professionali, scoprire come si lavora in una redazione sperimentando la multimedialità e realizzando, in autonomia, i propri lavori in una redazione virtuale.

Grazie anche agli approfondimenti con le migliori firme di Repubblica, gli studenti-redattori, grazie all’attenzione della dirigente Maria Levato e sotto la guida della docente Teresa Giorla, hanno dimostrato le loro competenze pubblicando su Repubblica@scuola ben 88 elaborati. I lavori sono stati presentati nell’incontro conclusivo nel quale l’I.T.E. Grimaldi-Pacioli, unica tra le scuole partecipanti, ha potuto mostrare la copia dell’edizione del giornale realizzato. In questo percorso gli alunni hanno anche incontrato personalità di spicco del nostro territorio come il procuratore Nicola Gratteri, l’imprenditore Filippo Callipo e, per la sezione La Città delle Donne, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Maria Rita Calvosa, il questore Amalia Di Ruocco, la Presidente del Tribunale dei minori Teresa Chiodo e la Presidente FAI Calabria, Annalia Paravati, che hanno dimostrato la loro sensibilità rispetto alle domande rivolte dagli studenti.

«Una sfida vinta che conferma la qualità dell’offerta formativa dell’istituto catanzarese e, in genere, del panorama scolastico del Capoluogo in grado di offrire opportunità preziose di arricchimento culturale e di conoscenza del mondo del lavoro», ha commentato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

l.c.