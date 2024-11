Una madre e una figlia coraggio che mettono al centro il senso della vita rispetto alla malavita organizzata e al destino di sottomissione delle donne di clan: in onda stasera il film diretto da Marco Tullio Giordana

‘Lea’, scritto da Monica Zapelli e diretto dal regista cinematografico Marco Tullio Giordana è ispirato alla storia di Lea Garofalo, la donna di Petilia Policastro che decise di dire no alla ndrangheta. Nel 2009, a 35 anni, fu uccisa e bruciata nei dintorni di Monza, in un agguato organizzato dal suo ex compagno, il boss della 'ndrangheta Carlo Cosco.

Il film, tra i più attesi della stagione fiction e che andrà in onda questa sera su Rai1, è anche un omaggio alla figlia di Lea, Denise che ha saputo trovare la forza per denunciare il padre.

Le riprese si sono svolte tra La Puglia, Gravina, Bari per poi spostarsi a Milano. Nel ruolo principale l’attrice pugliese Vanessa Scalera.