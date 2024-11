Mare cristallino, scogliere di tufo a strapiombo, oracoli e dei per posto divino. “4 Ristoranti”, la sfida tra i fornelli di Sky condotta da Alessandro Borghese fa tappa nella Costa degli Dei. «Sessanta chilometri tra Pizzo Calabro, Capo Vaticano, Nicotera e Tropea tra borghi, baie e le vicine montagne: un paradiso per la vista e per il palato» spiega lo chef nell'introduzione.

I concorrenti

Ristoranti della trazione o contaminati dell'innovazione, chi vincerà la sfida dal sapore tutto calabrese? In gara quattro locali della Costa. Primo concorrente Pasquale, direttore del ristorante Refresh, luogo elegante in cui i camerieri usano i guanti bianchi. «Mi piace farmi trovare ordinato e curato dai clienti, come l'ambiente che trovano intorno» spiega.



E poi c'è Anna, titolare del Bbb (piccolo Bistrot beach bar), detta la “carabiniera”. La struttura è nella zona bassa di Pizzo. «In cucina c'è Claudio, mio marito lo chef. La nostra cucina è Mediterranea con un occhio di riguardo ai prodotti del territorio quindi bio e chilometro zero» racconta la titolare.



Giuseppe, titolare del Sunset beach club di Tropea. La sua è una cucina che unisce mare e terra. Come chiarisce «Abbiamo il progetto di coinvolgere con il pesce molti prodotti legati all'entroterra: 'nduja, bergamotto, peperoncino, tartufo della Sila e caciocavollo».



E infine Carmen di 3 Nodi, locale situato al porto di Tropea. Per lei il suo locale è stato amore a prima vista. «Il nostro mare – evidenzia - offre un pesce freschissimo che coniugato coi sapori del territorio e il tocco del nostro chef Alfredo ci porta ad una cucina dai raffinati sapori mediterranei». La sfida del piatto special non poteva non essere focalizzata sulla signora della tavola: la cipolla di Tropea. La gara si fa incandescente tra critiche senza esclusione di colpi, piatti buoni che mettono in evidenza le pregiate materie prima, sempre però con un occhio al menù, al prezzo, al servizio e alla location.

Il vincitore

Toni accesissimi durante il confronto sui voti dati da ciascun concorrente agli avversari. La classifica provvisoria vede Pasquale in testa con 82 punti, secondo Giuseppe con 80 punti, Carmen terza con 62 punti e fanalino di coda con 53 punti Anna. Decisivi però i voti di Borghese che spostano l'asticella e la vittoria va a Giuseppe. Perchè spiega il conduttore «La semplicità se fatta bene è la cosa migliore in cucina»