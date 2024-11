Rom e cittadini da tutta la Calabria insieme per celebrare la festa dei Santi Cosma e Damiano a Riace. L’appuntamento è martedì, 3 ottobre, ore 16 su LaC

Un reportage sulla devozione dei rom calabresi, in particolare quelli residenti alla “Ciambra” di Gioia Tauro che, annualmente, per celebrare la festa dei Santi medici Cosma e Damiano, si recano a Riace e qui, come da tradizione, rimangono due giorni, mangiando e dormendo sui loro mezzi che per l’occasione vengono trasformati in vere e proprie roulotte.

Integrazione: è questa una delle parole chiave del nuovo reportage di Saverio Caracciolo. Integrazione tra rom e cittadini da tutta la Calabria uniti dalla fede e dalla devozione.





