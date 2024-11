Dance elettronica ma anche uno sguardo a tematiche sociali importanti come l’omofobia. Debutta così l’artista lametino Andrea Mercuri, in arte Dylan Jay

Fare dance, dance elettronica, ma riuscire anche ad incastonare messaggi sociali. E’ quello che mira a fare Andrea Mercuri, in arte Dylan Jay, che ha appena debuttato con il brano Never Die. Un pezzo, quello del giovane artista lametino, prodotto dall’etichetta “Dissonanze records”, in cui fluttano temi e riflessioni importanti.

A partire da quello contro l’omofobia e contro chi vede nell’amore tra due persone dello stesso sesso qualcosa di diverso. Un messaggio racchiuso nella semplicità di due ragazzi che si tengono per mano guardandosi negli occhi.

E visto che il testo del brano parla di una riflessione esistenziale su come lasciare un ricordo di sé agli altri, per non morire insieme al corpo, per Dylan Jay, anche l’amore omosessuale, inteso come «libertà di essere può essere qualcosa di eterno».

Il video è stato realizzato dal regista Giuseppe Galatà e vede anche la partecipazione dello stilista emergente Marco Lombardo. Non solo un video scenico ma un racconto con una vera e propria trama sullo sfondo di atmosfere dark e decadenti.