Il Centro Riforme, Democrazia e Diritti, diretto da Costantino Fittante, presenta questo pomeriggio alle 18.30 al Savant Hotel il libro "Onore e dignitudine. Storie di donne e di uomini in terra di 'ndrangheta" di Sabrina Garofalo e Ludovica Ioppolo. Sarà presente la coautrice, la ricercatrice dell'Unical Sabrina Garofalo. Conversa con lei la giornalista Tiziana Bagnato.

Edito da Falco Editore, il volume racconta alcune delle storie della nostra terra usando, oltre all'arma narrativa e alle testimonianze di chi le ha vissute, un approccio di tipo sociologico ed antropologico. Due in particolare i binari percorsi per sviscerare le dinamiche di un mondo complesso e arcaico come quello della criminalità organizzata: l'onore e la dignitudine. Per onore per dignitudine in tanti, troppi hanno perso la vita. Di qualcuno il corpo non è mai stato trovato, qualcun altro aspetta ancora giustizia. Una sequenza di storie, riti, messaggi e passaggi raccontati in modo estremamente chiaro per fare luce su dinamiche ancora attuali e vive.