Torna il 2 agosto la terza edizione del ColorFest. Quest’anno oltre alle band nazionali, anche qualche sorpresa di calibro internazionale

Verdena, The Soft Moon e IoSonoUnCane. Sono loro le punte di diamante della terza edizione del ColorFest che si terrà il prossimo 2 agosto a Lamezia nell’incantevole cornice del Parco Mitoio.

Un anfiteatro, immerso in 250 ettari di macchia mediterranea che ha ospitato artisti del calibro dei Marlene Kuntz, Brunori Sas, Perturbazione, Marta Sui Tubi, Ministri, Appino, Giorgio Canali, Nobraino e Nuju. Il COLORfest, organizzato dalla aps “Che Cosa Sono Le Nuvole” ritorna con una line up che promette di infiammare il palco del festival. Ad esibirsi come headliners ci saranno i i Verdena, reduci da sold out in tutta Italia, mentre con i The Soft Moon, band di Oakland che nel 2014 ha aperto i concerti del tour dei Depeche Mode, il COLORfest oltrepasserà, per la prima volta, i confini nazionali.

Ma spazio verrà dato anche alla band locali: Dai Camera 237, ai Dissidio, a La Fine, Alessio Calivi e i McKenzie. Previsti anche i dj set di Fabio Nirta e Daniele Giustra, mostre fotografiche e di pittura