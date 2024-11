Ancora per pochi giorni a Cerisano la mostra dell'artista napoletano

Si coglie il filo conduttore della passione scrutando le opere di Antonio Nocera. L’artista napoletano, originario di Caivano, espone a Palazzo Sersale di Cerisano fino al prossimo 31 dicembre. Sculture, dipinti, pregiati manoscritti illustrati compongono questa mostra dal titolo “Emozioni” come quelle suscitate nell’animo di chi vi si reca in visita.

Nocera è un poliedrico, un vero artigiano dalla tecnica variegata. La continua ricerca della sperimentazione lo ha condotto all’utilizzo di materiali diversi: fili di canapa o d’acciaio, garze, pigmenti, sabbie e impasti vetrosi accarezzano il dipinto conferendo spessore e profondità. Molto apprezzati i riferimenti favolistici a cui dà forme e colori in preziose opere letterarie stampate su carta ricercata, contenenti le sue illustrazioni originali. Recentemente uno di questi volumi, le avventure di Pinocchio, è stata battuto all’asta a Washington, per diecimila dollari. A Cerisano sono presenti ben 130 opere, compresi i suoi bronzi dai lineamenti delicati e dal significato profondo. Il prestigioso vernissage è organizzato dall’Associazione “Cultura in Voce”.

Salvatore Bruno