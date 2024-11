Un quattordicenne di Catanzaro grazie alla sua passione ha conquistato la ribalta cittadina e si appresta a inaugurare la prima mostra che raccoglie i suoi quadri

Francesco Manfredi ha 14 anni e una grande passione, quella della pittura. Ha iniziato a dipingere all'età di 6 anni per hobby ma in breve tempo i pennelli e i colori sono diventati per lui una finestra sul mondo e un modo per esprimere se stesso e i suoi sentimenti superando le difficoltà legate alla sindrome di Asperger da cui è affetto.

Il giovane talentuoso si è guadagnato la ribalta cittadina. I sui quadri saranno esposti dal 25 al 27 maggio nei locali Arca Enel di piazza Matteotti a Catanzaro grazie ad un'iniziativa dell'associazione Fare Insieme.

Luana Costa