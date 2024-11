Il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical, come riconoscimento degli straordinari meriti civili e sociali, conferisce la Laurea Honoris Causa a Don Giacomo Panizza

Mercoledì 2 dicembre, alle ore 11:30, si terrà la cerimonia per il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali a Don Giacomo Panizza.

La laurea viene conferita, su iniziativa del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical, per decisione del Senato Accademico dell’Ateneo e con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, come riconoscimento degli straordinari meriti civili e sociali di questo sacerdote, che negli ultimi 40 anni, durante i quali ha vissuto ininterrottamente in Calabria, a Lamezia Terme, ha costruito una vasta rete di attività e di strutture a favore dei soggetti più deboli (disabili, malati, migranti, emarginati, tossicodipendenti, vittime della mafia), diventando così un testimone e un protagonista nell’impegno e nella promozione dei valori della cittadinanza e della legalità democratica. La Comunità Progetto Sud di Lamezia, della quale don Giacomo Panizza è fondatore e presidente, rappresenta oggi la sintesi e l’emblema di questa storia di riscatto, di emancipazione, di solidarietà.

Nel corso della cerimonia, dopo il saluto delle autorità accademiche, don Giacomo Panizza terrà una Lectio Magistralis sul tema: “Autori di politiche sociali e di processi di cambiamento in Calabria”.