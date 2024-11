Tramite l’iniziativa s’intende anche ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a venticinque anni dalle terribili stragi di Capaci e di Via D’Amelio

Il Ministro dell’Interno Marco Minniti sarà presente lunedì 20 novembre alle ore 10,00 all’Istituto Comprensivo di Diamante, dove premierà i vincitori di un concorso che ha visto coinvolti gli alunni delle Medie, invitati a presentare un breve testo idealmente indirizzato a una personalità che si è battuta per l’affermazione della legalità.

Con questa importante iniziativa – si legge in nota - l’Amministrazione Comunale di Diamante e l’Istituto Comprensivo intendono promuovere presso i giovani la cultura della legalità e ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a venticinque anni dalle terribili stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Saranno presenti: il sindaco di Diamante, Gaetano Sollazzo; il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Leopoldo Di Pasqua; il deputato membro della Commissione antimafia, Ernesto Magorno; il procuratore capo della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni. Coordinerà i diversi momenti della mattinata il giornalista Giuseppe Gallelli.

L’Amministrazione Comunale di Diamante esprime profonda gratitudine al Ministro dell’Interno Minniti per aver assicurato la sua presenza a Diamante in occasione di un importante evento organizzato che coinvolge i giovani studenti della nostra Città e per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due giganti della legalità di cui è necessario trasmettere, in particolare, alle giovani generazioni l’esempio e i valori positivi del loro straordinario impegno.