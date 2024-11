“Liberi di scegliere”, la storia del giudice del Tribunale dei minori di Reggio Calabria Mario Lo Bianco diventa film e si prepara ad approdare in tv. La pellicola, ambientata tra Calabria e Sicilia, andrà in onda il prossimo 22 gennaio in prima serata (su Rai 1). Una trama coinvolgente che prende spunto dalla vicenda del magistrato e del suo sogno: strappare dal destino di delinquenza i figli dei mafiosi.

Nel corso della sua carriera, processo dopo processo, Lo Bianco - interpretato dal noto attore Alessandro Preziosi - intuisce che per molti ragazzi la ‘ndrangheta non era una scelta ma una pesante eredità. La svolta è rappresentata dall’incontro con Domenico, ultimo componente di una cosca di cui anni prima ha arrestato il fratello. Decide che è arrivato il momento di dire basta. Insieme ai suoi assistenti, conoscendo e scontrandosi con le dinamiche delle famiglie di ‘ndrangheta più feroci del territorio, inzia ad illustrare una seconda via percorribile per i giovani. Non sarebbero stati più assoldati dai contesti malavitosi per servizi di varia natura, tra cui lo spaccio di droga. Un itinerario in salita per raggiungere un futuro diverso anche grazie all’aiuto dello Stato e della comunità civile. “Liberi di scegliere” – per la regia di Giacomo Campiotti – è una coproduzione Rai fiction-Bibi film tv ed è prodotto da Angelo Barbagallo. G.d’a.