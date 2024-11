Francesco Saverio Caruso, l'ex deputato di Rifondazione Comunista ed ex leader del movimento No-global, da tempo impegnato in alcuni progetti di ricerca dell'Unical, è stato selezionato attraverso un bando, per un progetto di ricerca semestrale alla facoltà di Sociologia dell'università Magna Grecia di Catanzaro.

