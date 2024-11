Il quarantaduenne impiegato comunale di Botricello si aggiudica il microfono d'oro del game show musicale in onda sul Nove e porta a casa 82mila euro

Graziano Marasci, il quarantaduenne impiegato comunale di Botricello, si è aggiudicato la finalissima del game show musicale “Don't Forget The Lyrics" ed è diventato vincitore assoluto dell’edizione annuale della celebre trasmissione preserale in onda sul Nove condotta da Gabriele Corsi.

Il concorrente di Botricello nell’ultimo atto del programma ha avuto la meglio nel confronto con l’altra storica campionessa Silvia e si è aggiudicato il microfono d’oro tra pianti di gioia ed emozione.

Con in tasca già 71 mila euro, ha portato a casa anche il montepremi serale di 11 mila euro, raggiungendo la ragguardevole somma di ben 82 mila euro.

Graziano Marasci, con le sue capacità esorbitanti maturate anche grazie alla sua passione per il canto (fa parte di una Cover band), durante il suo percorso nel game show ha sbalordito tutti meritando l’ambito successo.

In ogni puntata di “Don't Forget The Lyrics", tra una canzone da interpretare e parole mancanti da indovinare, ha duellato con gli altri concorrenti, sempre con il sorriso, dimostrando capacità, garbo ed umiltà.