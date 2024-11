È ricoverata per un malore in una clinica privata di Roma, Loredana Bertè, che ieri sera doveva salire sul palco del Teatro Brancaccio per un concerto in programma per il suo tour, ora posticipato per il prossimo 15 maggio. A darne notizia con una nota il suo staff. «Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve». La cantante calabrese era già nella Capitale da domenica scorsa e, come riporta la nota «non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto».

I fan si dividono sui social

Il forfait della Bertè ha scatenato la reazione dei suoi fan sui social, divisi in due contrapposte posizioni tra pro e contro la cantante calabrese. In molti hanno augurato una pronta guarigione alla Bertè, mentre c'è anche chi arrabbiato lancia i suoi strali per il posticipo del concerto. «Dovreste rimborsare anche i viaggi e gli alberghi che le persone pagano per andare a vedere il concerto e vederselo annullato un’ora prima!», si lamenta una fan.

Sulla stessa linea d'onda Antonella: «Esatto… hotel, treni… soldi buttati». Un pensiero che vale per altri fan della Loredana nazionale che chiedono informazioni sul rimborso del ticket, annunciando di non presentarsi al Teatro Brancaccio il prossimo 15 maggio.

«Io il 15 maggio sarò nuovamente qui da Viterbo ma sappi che, in quanto tua fan ufficiale, non andrò via senza una tua foto e un autografo!», scrive Laura che ha già iniziato il countdown per la data dello spettacolo. Un'appuntamento atteso quello della Bertè nella capitale conclamato dal commento di un'altra fan: «Vabbè il posticipo del posticipo non mi era mai capitato finora. Ma ti aspettiamo fiduciosi che tanto prima o poi sto cavolo di concerto al Brancaccio lo farai».