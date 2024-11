Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Soverato, è stata allestita per l’occasione una mostra di libri e fotografie che hanno come oggetto l'impegno contro le mafie e la criminalità organizzata

L'Osservatorio Falcone-Borsellino, guidato dal presidente Carlo Mellea (in foto), celebra l'anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita sotto le bombe della mafia, il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Soverato, è stata allestita una mostra di libri e fotografie che hanno come oggetto l'impegno contro le mafie e la criminalità organizzata.

L'evento, fortemente voluto da Mellea, rappresenta un momento di riflessione condivisa e civica sul valore dell'educazione alla legalità e sull'importanza di una capillare azione quotidiana sul terreno del rispetto delle regole e della diffusione della cultura della trasparenza.

Nonostante l'esposizione non abbia incrociato grande partecipazione di pubblico, Mellea si è detto soddisfatto dell'iniziativa: "Il mio impegno - ha detto - nonostante le tante difficoltà, non verrà mai meno e la cultura della legalità mi vedrà sempre impegnato e pronto a spendermi, in rispettosa memoria di figure simbolo come quella del magistrato Giovanni Falcone".