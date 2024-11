È giunto alla terza edizione lo spettacolo di Cabaret Solidale promosso da Stella Cometa, la realtà che da anni sta al fianco degli ultimi della città e non solo. Uccio De Santis animerà la serata che si terrà domani 30 novembre alle ore 20.30 al Teatro Morelli di Cosenza. Ad aprire l’evento un aperitivo, l’animazione per i più piccoli con lo spettacolo di Fragolino. Inoltre sorprese, premi e la straordinaria partecipazione di Don Battista Cimino. Missione, solidarietà, convivialità delle differenze, è riassunta in queste tre parole la mission di Stella Cometa.

L’associazione nata per l'Africa, ha ricevuto ispirazione proprio dalla sfortunata terra. Ha incominciato le sue attività in Kenya, ancora prima della sua stessa fondazione, nell'agosto 2004 quando don Antonio Abruzzini, ha guidato un gruppo di giovani per un'esperienza missionaria nella Diocesi di Machakos. Da allora, tanti i progetti realizzati dall’associazione da sempre accanto ai più sfortunati. Realizzato un centro politecnico per i giovani con difficoltà a proseguire gli studi, finanziato un luogo di riabilitazione per i ragazzi di strada drogati o alcolizzati, donate tre casette per l'inizio del Centro Biblico africano.

Piccoli progetti furono finanziati anche per sostenere la scolarizzazione alla periferia di Nairobi e per gli orfani affetti di AIDS. Avviato, il progetto Acqua di Juja per la realizzazione di un pozzo e della torre portante delle cisterne dell'acqua che serve migliaia di persone della zona. Stella Cometa però non trascura neppure la realtà della nostra terra, dove purtroppo le disuguaglianze continuano a crescere: economiche, sociali, geografiche, culturali, di genere, di reddito, di opportunità. La triste realtà ci racconta quotidianamente di un paese sempre più debole, diseguale, fragile, impaurito e soprattutto incapace di guardare al futuro con speranza, ma a Cosenza c’è chi come l’Associazione Stella Cometa riesce a dare supporto a coloro i quali versano in stato di disagio.