Zigo Zago, il format in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv alle ore 11:30, ha ospitato un'esplosione di risate con i Cinghios Group. I fratelli Marco e Domenico Galliano portano il loro irresistibile umorismo calabrese in diretta, affrontando temi attuali con autoironia e creatività. Da un garage a una ribalta internazionale, il loro obiettivo è chiaro: «Se devono prenderci in giro, preferiamo farlo noi». Come spiegano, la loro missione è «far ridere e dare una voce comica alla nostra regione», una realtà che, secondo loro, è spesso trascurata rispetto ad altre e lo affermano con entusiasmo, sottolineando il loro approccio autoironico. La loro storia inizia da un garage a Cosenza, dove quattro amici hanno dato vita a un progetto che è evoluto nel tempo. Marco racconta: «Tutto è nato da notti passate a doppiare film e telefilm per divertirci. Era un modo per stare insieme».

I Galliano sono noti per il loro talento nel doppiaggio e l'abilità di catturare la mimica e i tic degli attori. «Non è facile», commentano, ma il risultato finale è sempre esilarante. In uno dei loro sketch più recenti, immaginano un Biden calabrese durante il G7 in Puglia, con battute che mescolano il locale e il globale, mostrando come l'umorismo possa superare le barriere culturali. Durante la chiacchierata non mancano riferimenti ai successi dei Cinghios Group, che ha accumulato milioni di visualizzazioni su piattaforme come Facebook e YouTube. «La nostra prima canzone è stata ascoltata da centinaia di migliaia di persone», spiegano con orgoglio, evidenziando l'importanza di mantenere viva la cultura calabrese anche in chiave moderna.

La diretta prosegue con un altro video divertente, che mostra il gruppo impegnato in uno sketch durante la pandemia, mentre spiegano in dialetto cosentino come lavarsi le mani. «È incredibile come possiamo far ridere affrontando temi quotidiani», notano, rivelando l'intelligenza e la creatività dietro il loro lavoro. Infine, il nostro Italo riflette sull'importanza di questo umorismo, affermando: «C'è un cinghios in ognuno di noi. È un modo per liberarci e ridere delle nostre piccole miserie». Concludono invitando il pubblico a seguirli sui social, ricordando che «ridere è il miglior modo per affrontare la vita».

È possibile rivedere l'intera puntata di Zigo Zago su LaC Play