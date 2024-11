E’ cominciato il conto alla rovescia per la Madama Butterfly che sabato prossimo, 4 maggio, chiuderà la stagione artistica del Politeama. Nel cast, di assoluto livello, primeggia nel ruolo di Pinkerton, l’ufficiale della marina americana, il tenore Fabio Armiliato che formerà con Amarilli Nizza (Cio-Cio-San) una formidabile coppia di interpreti.Lo riferisce una nota stampa

Armiliato è uno dei tenori più noti della scena lirica internazionale. La sua particolare vocalità, il suo impressionante registro acuto, la sua innata musicalità e il suo amplio registro drammatico lo convertono in uno dei favoriti del pubblico grazie anche al carisma che infonde ai suoi personaggi come Andrea Chènier e Mario Cavaradossi solo per citarne alcuni.

Ha interpretato i ruoli più importanti – in Italia e nel mondo – del repertorio operistico. Tra i suoi cavalli di battaglia il ruolo di Pinkerton di Madama Butterfly che ha cantato nella Scala di Milano, nel Festival pucciniano di Torre del Lago, nel Gran Teatre del Liceu di Barcellona e nel New National Theatre di Tokyo. Apprezzata l’interpretazione in Mario Cavaradossi di Tosca, grazie al quale è stato acclamato, tra gli altri, nell’Arena de Verona, nel Real di Madrid, nella Fenice di Venezia, nel Festival Puccini, in un tour in Giappone del Teatro dell’Opera de Roma.