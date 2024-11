Mahmood , vincitore e rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e secondo classificato all’Eurovision Contest con la canzone italiana più ascoltata di sempre nell’era dello streaming e un video che supera 100 milioni di visualizzazioni, adesso anche disco d’oro in Spagna, chiuderà il Festival delle Invasioni con un concerto già programmato a Cosenza per il 28 settembre. La data del cantante milanese rientra negli eventi storicizzati cofinanziati dalla Regione Calabria relativamente ai fondi PAC annualità 2019. «Che Cosenza sia uno spettacolo di città – affermano il sindaco Mario Occhiuto e il vice sindaco e assessore alla Cultura Jole Santelli – non è un semplice claim ma l’immagine effettiva di una città immersa nella vita contemporanea, capace di una forte attrattività che si traduce in aggregazione e contaminazioni. Tutto questo nel segno di una crescita territoriale con ricadute turistiche ed economiche, ponendo sempre in primo piano i giovani quali principali fruitori dell’attuale offerta musicale, ed espressione dell’ orgoglio identitario che proprio nei giovani si rinnova e si ramifica».