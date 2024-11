Diamante, una delle perle della Riviera dei Cedri, è stata teatro di un ennesimo evento musicale che ha scaldato i cuori di migliaia di persone. Il celebre cantautore francese Manu Chao ha portato la sua musica e la sua energia al Teatro dei Ruderi di Cirella, regalando al pubblico una serata indimenticabile fatta di suoni, colori e un’atmosfera di pura festa. È evidente a tutti che il programma per l’Estate 2024 del Tirreno Festival, organizzato da Alfredo De Luca, è stato unico, e che ha portato nel territorio grandi nomi della musica nazionale e internazionale e del teatro. Il culmine è stato toccato domenica scorsa con il concerto di Geolier.

Il concerto, attesissimo, ha richiamato fan da tutta la regione e oltre, riunendo persone di ogni età e provenienza. Da segnalare anche la cospicua presenza di ragazzi argentini posizionatisi nelle prime fila. Fin dalle prime note, l’aria si è riempita di un’energia contagiosa: il pubblico non ha potuto fare a meno di cantare e ballare sulle note dei brani più celebri di Manu Chao. Da “Clandestino” a “Me Gustas Tú”, passando per “Bongo Bong” e “Desaparecido”, ogni canzone è stata accolta da un coro unanime di voci che si fondevano con quella del cantautore, creando un’armonia unica.

