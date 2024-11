Mentre cresce l’attesa per l’unica tappa calabrese di Carl Brave, arriva la notizia di un nuovo accattivante concerto all’Università della Calabria. Le porte del Teatro Auditorium si apriranno il prossimo 24 aprile per Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, noto al grande pubblico per la sua partecipazione in qualità di giudice al talent X Factor e per Ossigeno, il programma in onda su RaiTre per il quale è in preparazione la seconda stgione. Per Agnelli si tratta del primo tour da solista, e di un ritorno alla ribalta dal vivo dopo l’esperienza televisiva. Le prevendite sono già aperte.