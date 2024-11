Il frontman degli Afterhours torna in concerto con uno spettacolo unico, accompagnato dall'Orchestra del Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza. Manuel Agnelli si esibirà a Cosenza, il 24 aprile ore 20:30 al Tau, il Teatro Auditorium dell’Università della Calabria nell’evento "An Evening with Manuel Agnelli": un’esclusiva regionale in collaborazione con Color Fest.

"An Evening with Manuel Agnelli"

In occasione dell’evento verranno eseguiti brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours: in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto.

Manuel sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.

Info e prevendite

«Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso» è l’annuncio che gli organizzatori dell’evento lanciano dalla pagina facebook ufficiale dell’evento.

E’ possibile acquistare le prevendite sul sito Ticket One: bit.ly/ManuelAgnelli_Biglietti

Per maggiorni informazioni e per rimanere aggiornati sull’evento è possibile visitare la pagina facebook:

An Evening With Manuel Agnelli | Rende (CS)