Ecco il programma realizzato in onore di “Maria Assunta in cielo”. Ricorre il 20esimo anniversario della costruzione della chiesa

Grandi festeggiamenti quest'anno in onore di "Maria Assunta in cielo", a Marina di Nocera Terinese. Il 14 agosto, infatti, ricorre il 20esimo anniversario della costruzione della chiesa che è stata proprio inaugurata il 14 agosto 1997. Per l'occasione a celebrare messa lunedì, 14 agosto alle 19:30, sarà don Mimmo Baldo, Parroco all'epoca della costruzione della bellissima chiesa di Marina di Nocera. Inoltre sempre il 14, alle 19:15, mons. Luigi Cantafora, vescovo di Lamezia Terme, conferirà proprio a Don Baldo, il mandato di missionario.

Imponenti anche i festeggiamenti civili. Sempre, nella serata del 14 agosto, è previsto l'evento musicale maggiore con il concerto Fausto Leali. Stasera invece sarà teatro popolare con la commedia in tre atti "E cumu vo Diu" a cura della compagnia teatrale "Nocerattorinese". Il 15 agosto invece, spettacolo degli Alma-Folk e poi grande spettacolo pirotecnico sulla spiaggia. Nell'area della festa, in Piazza Giovanni II, stand gastronomici e sagre dedicate alla cucina tradizionale. Lo sforzo del Parroco, don Francesco Santo e di tutto il comitato è stato notevole ma si prevedono 3 giorni all'insegna della preghiera, dello stare insieme e di festa. Si comincia stasera con la sagra della cucina calabrese.