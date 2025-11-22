Il piccolo, che ha 7 anni, dà appuntamento agli spettatori per venerdì 28 novembre e si racconta: «Da grande vorrei fare il pittore o il cantante, il mio colore preferito è il verde. Mi piace giocare con mia sorella e adoro pizza e Nutella»

«L’Amministrazione Comunale, su impulso del gruppo consiliare AmarePraia composto dalla Consigliera Carmela Filippelli e dal Consigliere Angelo Depresbiteris, si complimenta con il piccolo Mario Presta per il grande risultato ottenuto: sarà l’unico Bimbo Calabrese a concorrere allo Zecchino d’Oro su Rai 1 dal 28 al 30 novembre». È il messaggio apparso nelle scorse ore sul profilo Facebook ufficiale del Comune di Praia a Mare, guidato dal sindaco Antonino De Lorenzo.

Il tifo dei suoi concittadini

«Un Figlio di Praia – prosegue il post - che, grazie alla Sua purezza e al Suo talento, rappresenterà il nostro Paese nella manifestazione canora che per antonomasia rappresenta i più piccoli! Forza Mario! Praia a Mare è tutta con Te! Complimenti di cuore alla Famiglia!»

Sono stati tanti i commenti a corredo del post, di concittadini o semplici sostenitori che augurano il meglio al piccolo praiese, che ha soltanto sette anni.

Entusiasmo e allegria

Al piccolo Mario, che compare in un video ufficiale di presentazione postato su Tik Tok, piace il colore verde, giocare con la sorella e magiare pizza e Nutella, ma anche fare i puzzle e riposare. «Ciao, ci vediamo allo Zecchino d'Oro», dice, poi, salutando i follower.