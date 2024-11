Si tratta della prima volta in Calabria per il musicista di fama internazionale dedito al blues, country e southern rock

Sarà il chitarrista Michale Lee Firkins, il musicista fulcro della winter edition del Rock On - Martirano Lombardo che aprirà i battenti il 28 marzo nel piccolo centro montano. Un orgoglio per l’associazione omonima che è riuscita ad inserire la manifestazione in una delle tappe europee del tour. Ad accompagnare Firkins saranno Barend Courbois, attuale bassista dei Blind Guardian, e Chris Siebken alla batteria.

Michael Lee Firkins, guitar hero del Nebraska nato sotto l’egida della Shrapnel Records di Mike Varney e divenuto nel tempo un virtuoso della chitarra blues, country e southern rock, generi abilmente mescolati con elementi hard rock, grunge e persino shred neoclassico.

«Uno stile particolarissimo – spiega una nota degli organizzatori - perfezionato nel corso di una carriera quasi trentennale, avviata nel 1990 con uno sfolgorante album d’esordio rivelatosi un instant classic da ben 100 mila copie vendute in tutto il mondo, exploit che portò l’autorevole rivista Guitar Player ad eleggere Firkins “Miglior Chitarrista dell’Anno”».

«Un autentico caso discografico - continua la nota - ancora piuttosto legato ai canoni dello shredding ma già promotore di un linguaggio inedito, seppur in forma embrionale, in grado di combinare hybryd picking, double stops e banjo rolls suonati su una Yamaha a 24 tasti, guitar work che lo ha subito affrancato dagli illustri colleghi della Shrapnel (l’etichetta che ha lanciato gente come Yngwie Malmsteen, Paul Gilbert e Richie Kotzen), più interessati alla musica classica che al Nashville Sound di Chet Atkins o al blues di Danny “The Telemaster” Gatton, due tra le principali fonti d’ispirazione del chitarrista di Omaha».