Nella stessa serata sono state assegnate 6 fasce. 11 le miss calabresi che accederanno alla finale a Jesolo

E' Cristina Alfano (con il n°19) Miss Calabria 2016. Sarà lei a rappresentare la nostra regione alle finali nazionali di Miss Italia il prossimo 10 settembre a Jesolo.

19 anni, all’ultimo anno del Liceo Scientifico: «Sono felice di aver conquistato la corona. Ancora non ho le idee chiare ma mi piacerebbe provare ad entrare nel mondo dello spettacolo – afferma sorridendo – amo lo sport e vado spesso in palestra».

Ha deciso di partecipare a Miss Italia perché è sempre stato il suo desiderio: «Fin da piccola speravo di partecipare – commenta dopo l'incoronazione – E' il mio sogno e i sogni vanno portati avanti. Ora, sono pronta per Jesolo e ce la metterò tutta».

Lunghi applausi per la serata finale del concorso Miss Italia Calabria 2016, nella splendida cornice del Lungomare S. Francesco di Paola. A condurre la serata la giornalista Raffaella Salamina affiancata da due madrine d'eccezione: Miss Italia 2015, Alice Sabatini e la show girl calabrese, Roberta Morise.

La giuria di esperti di bellezza, esponenti della stampa locale e dello spettacolo ha decretato la miss che è passata di diritto alle prefinali nazionali di Jesolo. Presidente di giuria il giornalista Giovanni Terzi, con lui in giuria anche il presidente della Film Commission Calabria Pino Citrigno; il direttore della Film Commission Lucania, Paride Leporace; il giornalista Cataldo Calabretta; l'imprenditore Fortunato Amarelli; l'editore Walter Pellegrini.

Ben 6 le fasce aggiudicate:

prima classificata Cristina Alfano (Miss Calabria 2016);

seconda classificata Sara Caridi (Miss Rocchetta Bellezza);

terza classificata Vanessa Marrara (Miss Calabria 3°classificata);

quarta classificata Sharon Loprete (Miss Tricologica)

quinta classificata Manuela Pugliese (Miss Interflora)

sesta classificata Sofia Rania (Miss Dermal Istitute)

Inoltre, nel corso della serata è stata consegnata anche la fascia regionale di Miss Selezione Fotografica a Barbara Loscerbo (con il n°10) valevole per l'accesso alle finali a Jesolo.

In conferenza stampa, nell'Auditorium “Sant’ Agostino di Paola”. Qui sono state presentate le 11 miss (con fasce regionali) che andranno a Jesolo:

Cristina Alfano(Miss Calabria 2016)

Sara Caridi (Miss Alpitour Calabria)

Chiara Benedetto (Miss Equilibra Calabria)

Ludovica Dito (Miss Sport Lotto Calabria)

Emma Barbieri (Miss Tricologica Calabria)

Sharon Loprete (Miss Eleganza J. Ribkoff Calabria)

Barbara Loscerbo (Miss Selezione Fotografica Calabria)

Sofia Rania (Miss Cinema Calabria)

Vanessa Marrara (Miss Rocchetta Bellezza Calabria)

Manuela Pugliese (Miss Miluna Calabria)

E la Miss Curvy Gaia Parise, tra le 9 miss in tutta Italia, selezionate a Napoli.

Miss Italia Calabria quest'anno ha reso omaggio alla cultura, all'arte senza dimenticare il sociale e dando largo spazio ai giovani talenti. Il concorso, dunque, ha avuto un nuovo look dalla scenografia completamente rinnovata ideata dal direttore artistico Claudio Greco.

Non solo concorso, dunque, ma anche spazio alla musica con le splendide voci: dei Free Love, di Alfredo Bruno, del coro della scuola d'arte di Mirella Castriota e la special guest, Micaela. In scaletta anche le splendide coreografie di Lia Molinaro e dei danzatori della Compagnia di balletto Skanderberg.

Inoltre, è stato consegnato un premio dal Presidente della Film Commission Calabria, Giuseppe Citrigno e dal direttore della Film Commission Lucania, Paride Leporace a una Miss in concorso. A vincere il premio Anec/Agis (fuori concorso) Manuela Pugliese (la n°11): «Presto arriveranno grandi produzione in Calabria – annunciano Citrigno e Leporace - La miss che abbiamo scelto avrà la possibilità di accedere a un casting per interpretare un ruolo».

«Abbiamo introdotto una vera e propria novità – raccontano gli organizzatori- oltre alle sfilate tradizionali la giuria tecnica ha valutato le ragazze anche per la loro personalità. Una breve intervista in cui le concorrenti hanno dovuto dimostrare di essere spigliate e disinvolte. Una chiacchierata con le conduttrici in cui si sono esibite in vere e proprie performance estemporanee. Le giovani miss hanno dimostrato di avere talento nel canto, nella danza, nella recitazione».

A curare la manifestazione l'agenzia Carlifashionagency (diretta da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco. A condurre le selezioni, presentatrice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina.

«Ringraziamo l'amministrazione comunale di Paola e il Sindaco Basilio Ferrari per averci ospitato in questa bella location – afferma la patron Linda Suriano – in un anno così importante che festeggia il VI centenario della nascita di San Francesco di Paola. Siamo soddisfatti di questa edizione ed ora accompagneremo le nostre miss a Jesolo. E chissà che quest'anno Miss Italia sia calabrese? Incrociamo le dita».

«Abbiamo inserito diverse novità – spiega il direttore artistico Claudio Greco – infarcendo questo storico concorso di momenti di cultura e di arte. La bellezza e l'appartenenza al nostro territorio sono stati gli ingredienti fondamentali di un format che credo sia vincente – e conclude – noi continueremo a mettercela tutta».

La serata finale si terrà a Jesolo il 10 settembre, andrà in onda su La 7.