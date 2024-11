La fase finale regionale a Cirò Marina. A Jesolo rappresenterà la Calabria

E' la cosentina Maria Francesca Guido Miss Calabria 2017. L'elezione della nuova reginetta di bellezza, che rappresenterà la regione alle semifinali nazionali di Jesolo, è avvenuta nella finale regionale che si è svolta sul lungomare di Ciro' Marina.

Maria Francesca, alta un metro e 75 centimetri, occhi e capelli castani, ha 21 anni e frequenta il terzo anno del corso di laurea in Economia aziendale all'Università della Calabria. Vive con la famiglia a Lattarico, nel cosentino.

"Sono molto contenta - dice - e non me lo aspettavo perché è iniziato tutto per gioco e per fare una nuova esperienza. Invece è andato tutto bene, è stato davvero inaspettato e adesso so di andare a Jesolo con una responsabilità maggiore tenuto conto della fascia che indosso. Lì voglio vincere la mia timidezza e rappresentare la mia regione al meglio". (Ansa)