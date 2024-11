Saranno le preziose creazioni della Maison Celestino, storica casa di moda calabrese, a suggellare l’elezione di Miss Italia 2018. Le creazioni Celestino sfileranno il prossimo 17 settembre, in occasione della serata finale condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Le creazioni della Maison Celestino vestiranno le miss nelle ultime fasi della diretta televisiva, quando le concorrenti in gara saranno cinque.

La maison Celestino è una storica casa di moda italiana, che è stata molto apprezzata da Ava Gardner, grande star del cinema statunitense, dalla Regina Maria Josè di Savoia, alla stilista che fondò un noto atelier a Roma, Micol Fontana. Dagli inizi del Novecento ad oggi si rivolge ad una clientela che sceglie l’eccellenza, l’originalità e la bellezza di capi esclusivi.

Oggi, nel solco della storia, Celestino fissa i codici della cultura, dell’eleganza e dello stile su tessuti esclusivi realizzati a mano su telai artigianali, per affermare il nuovo paradigma di un made in Italy che si proietta sulla scena internazionale con passione e sentimento. Un mix tra tradizione e innovazione, esclusività e classe, si rivolge alla donna contemporanea, consapevole e fiera, protagonista delle scelte, capace di osare, di andare oltre, di dare di più. L’ultima collezione è “Katherina”, ispirata alle grandi donne della Storia che, sulla scena internazionale, hanno costituito esempio e riferimento, ha riscosso un successo straordinario.

«Continua il sogno di Eugenio Celestino - dichiara commossa Caterina Celestino, portavoce dell’azienda - e sarà motivo di gioia e privilegio per la Maison realizzare le creazioni per Miss Italia. Il nostro ufficio stile ed i laboratori sartoriali sono al lavoro per interpretare la missione del concorso, che ha rappresentato e continua a rappresentare il grande sogno italiano, coniugando bellezza e valori, passione e sentimento. Dobbiamo esser grati a Enzo e Patrizia Mirigliani - continua - per avere istituzionalizzato, nel nostro Paese, un appuntamento con la bellezza, l’eleganza e lo stile che ha coinvolto intere generazioni, svelando il fascino di indimenticabili dive come Lucia Bosè, Gianna Maria Canale, Gina Lollobrigida e Sofia Loren. In questa edizione, vestiremo con il cuore il sogno della più bella».