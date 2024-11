Annalisa Alfieri e Myriam Melluso rappresenteranno la regione nella diretta televisiva del noto concorso di bellezza, in onda il 6 settembre su Rai Uno

Venerdì 6 settembre, nella diretta televisiva condotta da Alessandro Greco che andrà in onda alle ore 21:25 su Rai Uno, verrà assegnato il titolo di Miss Italia 2019, la Miss dell’80° anniversario. Due le calabresi in concorso. Si tratta della cosentina Annalisa Alfieri, Miss Calabria 2019, a cui è stato assegnato il numero 18 e della reggina Myriam Melluso, Miss Eleganza Calabria, che invece ha il numero 37.

Proprio a Myriam è stato attribuito il titolo nazionale di Miss Linkem 2019, durante la settimana decisiva di Miss Italia. Col titolo in questione, l'azienda partner del concorso, ha offerto alla giovane una borsa di studio dal valore di mille euro, segno, ancora una volta, di quanto Miss Italia possa rappresentare anche un'importante opportunità professionale. Non bisogna dimenticare, inoltre, l'altra reginetta calabrese, Domiziana Cappa, Miss Sport Calabria, che è stata selezionata dalla giuria nazionale in qualità di riserva. La ragazza potrebbe, pertanto, entrare ufficialmente nel gruppo delle 80 finaliste nazionali previo ritiro di una partecipante.

Grande l'entusiasmo degli esclusivisti regionali della manifestazione, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency che da ben 5 anni organizza Miss Italia Calabria. «Siamo orgogliosi delle nostre ragazze - dichiarano -. Quest'anno al concorso il televoto avrà un ruolo preponderante e noi ci auspichiamo che tutta la Calabria, e non solo, sostenga Annalisa e Myriam. Sarebbe bellissimo che proprio una calabrese potesse diventare la più bella d'Italia nell'anno in cui il concorso spegne le sue prime ottanta candeline».