In relazione alle pubblicazioni di stampa riguardo ad 'un fascicolo di indagine sulla Miss Calabria 2014', l'Organizzazione Miss Italia ribadisce 'il proprio auspicio, già formulato nell'agosto scorso, che la magistratura faccia piena chiarezza sulla vicenda denunciata'.

"Deve però nel contempo ribadire anche che la Finale di Miss Calabria 2014 risulta essersi svolta in perfetta regolarità, tanto che nessun reclamo o lamentela è mai pervenuto, né da parte di concorrenti né da parte di terzi”.



Va ricordato che l’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia fatta, a propria tutela, dalla stessa Miss Calabria 2014 Francesca Ferraro in seguito ad un sms girato alla vigilia della Finale che la indicava come favorita.



Intanto, in Calabria, Miss Italia ha voltato pagina e, per l’edizione 2015, l’organizzazione del concorso è stata affidata da Patrizia Mirigliani ad una nuova società, la “Carli Agency” di Ermelinda Suriano, che ha sede a Cosenza, e che nel mese di maggio inizierà i casting e le selezioni in tutta la regione .