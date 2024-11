VIDEO | Il re della musica etnica calabrese ha interpretato Una città per cantare in occasione della reunion della sua storica band, gli Alfatime

Un Mimmo Cavallaro così non lo avete mai sentito. Il re della tarantella calabrese per una sera è tornato al suo primo amore, la musica leggera italiana, in occasione della serata evento a Caulonia che ha celebrato la “reunion” degli Alfatime, la storica band fondata, tra gli altri, dal musicista cauloniese nel 1987.

Cavallaro, visibilmente emozionato, ha interpretato “Una città per cantare” di Ron (testo di Lucio Dalla), accompagnato alla chitarra da Enzo Lucano, davanti al pubblico del gremito auditorium “Frammartino”. Questa sera "mister tarantella" chiuderà la kermesse natalizia “Locri On Ice” in piazza dei Martiri, alternandosi sul palco con il cantautore siciliano Mario Incudine.