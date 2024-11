Il messaggio del vescovo della Diocesi di Mileto alla presentazione della sua settima lettera pastorale

Mileto (VV)- "L'umanità dell'uomo nell'umanità di Cristo". E' il titolo della lettera pastorale del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo. Oggi in cattedrale il rito della consegna del testo ai sacerdoti. La settima lettera pastorale del presule tocca anche argomenti delicati come il ruolo della Chiesa nell'opera di contrasto che la società civile è chiamata ad assumere nei confronti di fenomeni come la mafia.

Tra i temi affrontati c'è anche il richiamo alle polemiche legate all'utilizzo delle processioni o di riti religiosi per affermare il proprio controllo del territorio. "Non possiamo rinunciare - sostiene Mons. Renzo – alla pietà popolare. Non possiamo farcela rubare da altri con strumenti che non sono propri di questo sentimento". La Chiesa "deve convertire chi sbaglia, riportando a Cristo chi ha sbagliato".