Cerimonia finale per l'iniziativa che ha visto la realizzazione di cinque opere d'arte con tema il fuoco. Appuntamento a domani, sabato 29, per la premiazione

E’ in corso in questi giorni a Capo Vaticano la quarta edizione di Murales Art Contest, l’arte a cielo aperto, la rassegna nata per coniugare le bellezze paesaggistiche del luogo con una particolare, quanto suggestiva espressione artistica qual è quella dei murales. Nata da una idea di Rosy Pantano e Jeso Marinaro, con il coordinamento tecnico di Vincenzo Rocco, la rassegna vuole incrementare l'interazione tra la cultura e l'identità storico naturalistica del territorio di Capo Vaticano e le moderne espressioni della cultura giovanile.

In particolare, si punterà a valorizzare l'arte come forma espressiva e di immediata comunicazione, coniugando l’aspetto estetico di zone urbane a vocazione turistica e la promozione della creatività, tramite momenti di partecipazione e di visibilità agli artisti emergenti. L’iniziativa, che vuole essere un primo passo per la realizzazione di una pinacoteca a cielo aperto, prevede la realizzazione di 5 murales all'interno dell’Hotel Baia del Capo aventi come tema il “fuoco” in quanto elemento dinamico in grado di generare trasformazioni: in particolare il fuoco tende a purificare tutte le cose, elevandole ad un livello di perfezione maggiore. Angela Teresa Corronca di Cagliari, Graziella Rocca di Roma, Emanuela Bruno di Cosenza, Immacolata Luzza di Catanzaro e Daniela Paonessa di Catanzaro, le artiste partecipanti. La cerimonia conclusiva di premiazione è prevista per domani, 29 settembre, alle 16.30.