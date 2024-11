Un vero e proprio duello a colpi di risate, musica e momenti di riflessione. Due tappe in Calabria per lo strano incontro tra Giorgio Panariello e Marco Masini, quasi due ore di spettacolo in un continuo botta e risposta tra il comico e il cantautore, entrambi toscani e amici da tempo, che hanno regalato al pubblico di Diamante e Roccella Jonica momenti di autentico intrattenimento e varietà.

Tra una battuta e l’altra del comico sui rispettivi ruoli nella serata (“tu devi far piangere, io devo far ridere”) gli spettatori hanno anche scoperto una dote che in pochi conoscono di Masini, ovvero il suo essere una persona estremamente divertente, finendo anche lui di snocciolare battute e perfino le imitazioni (perfette) di Ruggeri, Tozzi e Cocciante.

Nello show non sono mancate le maschere di Panariello che hanno raccontato l’Italia degli ultimi trent’anni, da Mario, il bagnino di “Bagnomaria”, al milionario Naomo ("sono qui in Calabria perché pensavo di comprarmi una villa, Villa San Giovanni") fino al pr del Chiticaca di Orbetello, e le canzoni di Masini che hanno emozionato più di una generazione. Le risate poi hanno lasciato il posto alla commozione nel ricordo di Francesco Nuti, recentemente scomparso, di cui Masini ha reinterpretato la struggente “Sarà per te”, prima del gran finale con il “finto” Renato Zero, cavallo di battaglia di Panariello.