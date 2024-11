Si chiama Cecilia Cesario, è cosentina, e attualmente collabora per il programma su Canale 5 dove ha già curato e preparato le voci delle celebrità

Cecilia Cesario è stata confermata come vocal coach nel programma “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5, dopo la sua esperienza nel team di Amici Celebrities, curando e preparando le voci delle celebrità. La cantautrice, classe 1985, è originaria di Cosenza.

Chi è Cecilia Cesario

Cecilia Cesario, cantautrice, nasce a Cosenza il 20 giugno del 1985. Nel 1993 partecipa alla trasmissione “Karaoke” condotta da Fiorello e Antonella Elia su Italia Uno. Studia pianoforte jazz e e canto. Nel 2002 esce il primo singolo di Cecilia dal titolo “Extranormale”. Nel 2003 consegue l’attestato di qualifica per interpreti di musica leggera presso il Cet di Mogol e, sempre nello stesso anno, partecipa al “Premio Mia Martini” dove vince come migliore interprete.

Nel 2004 viene notata dal noto discografico Elio Palumbo con il quale intraprende un profiquo rapporto di collaborazione artistica. Cecilia partecipa al “Festival di Castrocaro” (Rai 1) dove si esibisce in duetto con Toto Cutugno nel brano “Gli amori”, classificandosi al secondo posto.

Nel 2005 è nei trenta finalisti del “Festival di Sanremo” categoria giovani, direttore artistico Bonolis, con il brano: “Giorni migliori”, scritto da Alessio Ventura e Dario Benedetti (Db Boulevard). Nel 2006 è impegnata nel tour di Paolo Vallesi e Toto Cutugno con date in Italia e all’estero (Budapest, Bucarest e Mosca), sotto la direzione del manager Danilo Mancuso. Nel 2009 fonda l’associazione musicale “La Voceproduzione – Academy”, con sede a Cosenza, con l’obiettivo di formare e promuovere la musica tra i giovani. Nell 2011 si iscrive al Corso di Laurea in Letteratura musica e spettacolo per perfezionare i suoi studi.

Sempre nel 2011 Cecilia frequenta i corsi di “Voicecraft” con il Maestro Elisa Turlà e vari stage con il foniatra specializzato Franco Fussi. Nel settembre 2011 arriva l’esperienza del “Talent fest” di Dino Vitola su Rai 1, dove duetta con Sal Da Vinci. Nel 2012 partecipa alle selezioni di Sanremo social con il brano “Non ti perderò” e rientra nei 30 finalisti più votati dalla rete, esibendosi durante uno special condotto da Gianni Morandi.

Nell’aprile 2014 si esibisce insieme a “Il Volo” nel concerto di Toto Cutugno, con l’orchestra sinfonica di Mosca, al Crocus City Hall, nella capitale russa. Il 18 ottobre 2014, insieme a Toto Cutugno, sale sul palco del “Palace of Republic” di Minsk (Bielorussia).Nel 2015 ritorna in Romania precisamente a Busteni in qualità di ospite special al Festival nazionale Sfinxul de aur, sempre nello stesso anno esce il suo nuovo singolo “Ora o mai più”.

Nel 2019 elabora dei pensieri che racchiude nel suo primo libro “Aforismi e pensieri” interamente dedicati alla musica. Continua il suo lavoro di vocal coach all’interno della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, curando e preparando le voci delle celebrità della prima edizione di “Amici Celebrities”.