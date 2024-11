A Paravati attesi migliaia di fedeli per le celebrazioni della giornata officiate dal Vescovo della diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, Luigi Renzo

Sono passati cinque anni. Un lustro dal primo novembre 2009. In quella giornata passava a miglior vita all'età di 85 anni, Natuzza Evolo, la mistica di Paravati. Per ricordarla sono attesi oggi sulla spianata della popolosa frazione di Mileto, nel vibonese, migliaia di fedeli. Pellegrini provenienti da ogni angolo della regione, oltre che da tutto il paese.



Anzitutto a loro si rivolgerà il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo che annuncerà l'avvio dell'iter di beatificazione per Natuzza.



Sarà possibile accedere, inoltre, alla tomba della mistica posizionata all'interno della cappella della Fondazione Cuore Immacolato di Maria rifugio dell'anime posta di fianco alla chiesa in costruzione. Il grande sogno di Natuzza ( la cui vita è stata di recente raccontata in un libro di Vincenzo Varone) che presto potrebbe realizzarsi.