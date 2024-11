Un’altra grandissima star internazionale premiata con un’opera del maestro orafo calabrese Michele Affidato. In una delle serate clou della 65esima edizione del “Taormina Film Fest” sotto la direzione artistica di Gianvito Casadonte e Silvia Bizio è stato assegnato il “Taormina Arte Award” a Nicole Kidman, artista che tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera vanta un Premio Oscar come miglior attrice per il film "Mouline Rouge", quattro Golden Globe, un premio Bafta, un Orso d'Argento al Festival del cinema di Berlino, sei Aacta Awards, due premi Emmy, ed uno Screen Actors Guild Award. Nicole Kidman è un’attrice unica nel suo genere, di una bellezza e di un fascino sconvolgente, capace di dare anima a ogni suo personaggio che ha reso immortale.

Dopo tanti artisti internazionali come Oliver Stone, Matt Dillon, Matthew Modine, Sofia Loren un altro Premio Oscar riceve un'opera realizzata dal maestro Michele Affidato. La scultura è stata consegnata nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina dalle mani di un altro grande attore, Pierfrancesco Favino, tra gli ospiti più importanti della kermesse. Nicole Kidman, che nel pomeriggio aveva tenuto una masterclass molto partecipata in cui ha ripercorso la sua carriera, ha incantato tutti salendo sul palco avvolta da un vestito bianco che ha esaltato tutta la sua eleganza. Il premio, consiste in una particolare scultura raffigurante una pellicola cinematografica con impressa la moneta del toro che allude al Monte Tauro, da cui discende anche il nome di Tauromenion. «E’ sempre una grande soddisfazione - commenta Michele Affidato - sapere che nelle bacheche di questi artisti immensi ci sono anche le nostre opere, rimane sempre la gratificazione per chi come noi lavora con passione da anni». L’estate di Michele Affidato prosegue all’insegna del grande cinema, visto che le sue opere saranno protagoniste anche del “Magna Graecia Film Fest” e delle “Giornate del Cinema Lucano” che prenderanno vita nei prossimi giorni e che vedranno la partecipazione di altre Star del cinema internazionale.