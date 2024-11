La quarta edizione della birra a Marina di Nocera Terinese, inizierà domani sera con il concerto di Mimmo Cavallaro e si concluderà giorno 11 agosto con il concerto del cantante neomelodico Gianni Celeste

Domani a Marina di Nocera Terinese, parte la quarta edizione della festa della birra che si terrà, in piazza Giovanni Paolo II. Nella prima serata a fare da matador Mimmo Cavallaro che terrà il concerto inaugurale a ritmo di tarantella. Giorno 11 agosto nella stessa location, il cantante napoletano neomelodico, Gianni Celeste allieterà la serata con il suo reportorio che registra fans da tutto il Sud. Le due serate saranno accompagnate da fiumi di birra che saranno serviti attreaverso 11 spinatori e poi stand gastronomici e stand di promozione di prodotti locali. Si attendono tanti visitatori che possono tranquillamente raggiungere l'area della festa collocata in una zona con ampi spazi per parcheggio.