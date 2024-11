Si svolgerà venerdì 7 ottobre, alle ore 22.30, il 46esimo appuntamento della rassegna musicale Note al margine. Protagonista della serata, che avrà luogo al Vinyl Live Music Club di Lamezia Terme (CZ), sarà la band siciliana dei Clustersun.

Note al margine nasce nel 2006 con l’intento di portare anche a Sud il meglio della musica indipendente, italiana e non. I Clustersun, ospiti di questo nuovo appuntamento con la rassegna, sono considerati, in Italia e all’estero, come una delle band di punta della nuova scena shoegaze/psych/post-punk. Il loro sound miscela massicci muri di suono, riverberi, psichedelia lisergica e dilatazioni space rock. Le molteplici influenze (derivanti da band quali My Bloody Valentine, Ride, Slowdive, The Jesus And Mary Chain, Spacemen 3, Spiritualized) sono state da loro rielaborate al fine di raggiungere una dimensione sonica di cosmica e avvolgente tridimensionalità, punteggiata da liriche in bilico tra rabbia, melancolia, visioni oniriche e fragilità emotiva.

Chi sono i Clustersun

Il trio catanese composto da Marco Chisari (voce e basso), Mario Lo Faro (chitarre) e Andrea Conti (batteria) si forma nel 2013 e con il primo singolo autoprodotto guadagna subito l’attenzione di Dave Allison della indie label americana Custom Made Music, che inserisce il brano nella compilation “Cmm Summer Sampler”. Sarà solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti internazionali. Nel 2014 esce per l’etichetta italiana Seahorse Recordings il disco di esordio “Out Of Your Ego”, con grande riscontro di pubblico e critica. L’album viene infatti supportato da un tour che fa tappa anche nella costa est degli Stati Uniti, e consacra la band internazionalmente. Nel 2017 esce il secondo album “Surfacing To Breathe” (ancora per Seahorse Recordings) che si piazza tra le migliori release indipendenti dell’anno per la stampa di settore. Il terzo LP “Avalanche” vede la luce nel 2021 per Icy Cold Records (FR) e Little Cloud Records (US). L’album si avvale del mix e mastering del sound guru James Aparicio (già al lavoro con Depeche Mode, Mogwai, Spiritualized). Oscuro e lucente, inquietante e ricco di vitalità, onesto e ambizioso, “Avalanche” si avvale di un artwork di copertina che immortala un dipinto di Marco Baldassari, artista e membro fondatore della seminale psych band Sonic Jesus. Il disco ha raccolto recensioni entusiastiche, piazzandosi tra le migliori release del 2021 su diverse testate italiane ed estere, spingendo il trio catanese in un acclamato tour europeo.