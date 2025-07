La tredicesima edizione di “Note di Fuoco – Il battito del tempo” di Belvedere Marittimo, organizzata dall’associazione “CreativaMente” e patrocinata dalla Regione Calabria, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, Arsac e Gal Riviera dei Cedri, continua a regalare grandi emozioni, tra cortei storico-culturali, show cooking, musica e promozione del territorio.

Ma l’attesissimo spettacolo pirotecnico di mezzanotte di Capo Tirone è stato rimandato a questa sera, 27 luglio, a causa del mare agitato. L’organizzazione ha già fatto sapere che è possibile ottenere il rimborso del biglietto.

Eccellenze Mediterranee di Calabria

Nel corso della seconda serata, il giornalista di Sky Sandro Donato Grosso, ha presentato l’evento “Eccellenze mediterranee di Calabria”, che ha premiato tanti talenti locali e le associazioni sportive che hanno raggiunto traguardi prestigiosi nelle rispettive discipline, oltre a rendere omaggio agli imprenditori che consentono una diversa narrazione della calabresità in Italia e in Europa.

Tra i premiati, anche Michele Affidato, orafo di fama internazionale, e Michele Bruzzese, il bambino prodigio che a 12 anni è già una piccola star con una lunga carriera televisiva alle spalle.

Biglietti rimborsabili

Nel corso della seconda serata, a causa del mare agitato, il consueto spettacolo pirotecnico sul mare è stato rimandato. «L’Associazione Creativamente, unitamente all’Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo e all’intero staff organizzativo dell’evento Note di Fuoco – si legge in una nota ufficiale -, desidera porgere le proprie più sentite scuse a tutto il pubblico presente in data 26 luglio, per l’imprevista e inevitabile cancellazione dello spettacolo pirotecnico.

Purtroppo, le avverse condizioni meteomarine non garantivano i requisiti minimi di sicurezza né per gli spettatori, né per gli operatori tecnici incaricati dell’esecuzione dello spettacolo. Fino all’ultimo momento utile, l’organizzazione ha lavorato instancabilmente per cercare di mantenere l’appuntamento in programma, ma la prioritaria e imprescindibile tutela dell’incolumità pubblica e dello staff coinvolto ha imposto la decisione di annullare lo spettacolo di ieri sera».

Tuttavia, confermiamo, con grande entusiasmo che lo spettacolo di stasera - 27 luglio - si terrà regolarmente come previsto. Tutti i possessori del biglietto per la data del 26 luglio potranno utilizzarlo per l’ingresso alla serata odierna del 27 luglio.

Coloro che invece, non potranno assistere allo spettacolo previsto per stasera, potranno richiedere il rimborso del biglietto (del 26 luglio) inviando una richiesta via email all’indirizzo: ass.creativamente@gmail.com - allegando una foto identificativa del biglietto stesso. Per quanto riguarda gli abbonamenti, si procederà al rimborso parziale per tutti coloro che ne faranno richiesta via email.

L’Associazione Creativamente, l’Amministrazione Comunale e tutto lo staff dell’evento rinnovano le proprie scuse più sincere per il disagio arrecato, e ringraziano il pubblico per la comprensione, la pazienza e il continuo sostegno».