L’eroe omerico andrà in scena il prossimo 19 agosto con l’appuntamento di “Armonie d’Arte”

Il cartellone estivo del parco Scolacium di Roccelletta di Borgia si presenta ancora una volta ricchissimo di eventi che spaziano dalla storia, all’arte, alla musica. Per la sezione “Focus verde- Terre di mediterraneo. Il dialogo tra antichità e contemporaneità”, andrà in scena la storia di “Odisseo- viaggio fra cielo e terra”, di e con Daniela Vitale e Paolo Cognetti sotto la direzione del parco e delf festival di Chiara Giordano.

Il pubblico ripercorrerà le peripezie dell’eroe omerico, rivivrà le terre che lui ha conosciuto, i personaggi che ha incontrato, in un rapporto inscindibile con il Mediterraneo e con la terra.

Quello di Odisseo è un racconto di uomini, donne e creature divine che amano e odiano, salvano, compiono e subiscono azioni estremamente violente. Odisseo piange per le prove dure che il destino, gli dèi, gli impongono. Egli piange per fame, è'una memoria che brucia ed è un pianto di dolore. Tutto trova unico ristoro nel solo punto fermo di questo uomo che è l'amore per la patria e per la famiglia e che gli dà la forza di resistere e affrontare ogni difficoltà, in nome del desiderio supremo: il ritorno a casa.