A Taormina si celebra il matrimonio tra Nuccio Caffo, che guida l'omonima azienda e Anna Prete, volto televisivo di LaC tv.

La nostra Anna Prete, volto televisivo della nostra emittente, e Nuccio Caffo, noto imprenditore di Limbadi, oggi, sabato 25 luglio, circondati dall'affetto di amici e parenti, coroneranno il loro sogno d'amore convolando a nozze nella splendida cornice di Taormina.

La redazione di LaCnews24 porge i più sinceri auguri alla splendida coppia, per una vita ricca di felicità e di amore insieme, condita sempre più da successi, personali e professionali.



Biografie



Anna Prete, da sempre attratta per tutto ciò che rappresenta la comunicazione, lo spettacolo, il cinema e la filosofia, da giovanissima si è inserita con passione nel mondo della televisione. Subito dopo aver rappresentato il volto della Calabria a Miss Italia, inizia a lavorare a soli 18 anni nelle tv locali e dopo una breve esperienza arriva sulle emittenti nazionali partendo da Mediaset nella redazione del TG4 dove conduce per circa 2 anni il Meteo per poi lavorare alla Rai in alcune trasmissioni condotte da Carlo Conti. Ma la vera svolta verso il mondo del giornalismo per Anna Prete passa dal mondo della moda, avendo lavorato nell'ufficio stampa della nota maison di moda John Richmond, prima di rientrare nell'amata terra Calabra dove da poco più di un anno collabora con l'emittente LaC.





Nuccio Caffo amministra accanto al padre l'azienda di famiglia, la Distilleria Caffo, che produce il 'Vecchio Amaro del Capo' (punta di diamante dell'azienda) e vari altri liquori di successo. Dal suo ingresso in azienda, la Caffo ha iniziato ad ampliarsi sui mercati italiani e internazionali, anche grazie all'acquisizione, nel 2013, della storica azienda tarantina San Marzano Bosci. Caffo ha guidato anche i giovani industriali calabresi fino al 2013.