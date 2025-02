Malgioglio, 79 anni, parla a cuore aperto del suo compagno, più giovane di quarant’anni: «Ci siamo incontrati per caso in piazza Taksim. Da allora non ci siamo più lasciati». Un amore a distanza che ha superato momenti difficili, come la recente perdita della sorella

Cristiano Malgioglio non smette di sorprendere. Dopo una carriera costellata di successi, il cantautore si lascia andare a confidenze sul fronte privato, raccontando la sua storia d’amore con Onur, un affascinante imprenditore turco di 41 anni. Un incontro casuale a piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, ha cambiato la sua vita.

«Stavo cercando un tappeto con i tulipani – ha raccontato Malgioglio in un’intervista – quando ho visto passare questo ragazzo bellissimo. Ci siamo innamorati con uno sguardo. Un momento che mi ha mandato in confusione, ma poi, si sa, da cosa nasce cosa.»

La relazione tra Cristiano e Onur va avanti ormai da quattro anni. Un amore a distanza che non ha mai conosciuto crisi, nonostante le differenze d’età e i chilometri che li separano. Onur vive a Istanbul, dove gestisce una palestra insieme al fratello, mentre Malgioglio continua a dividersi tra Italia e Turchia.

Ma il cantautore non nasconde un grande desiderio: il matrimonio. «Mi piacerebbe sposarmi a Sidney e avere Fiorello come testimone», ha rivelato con il suo solito tono ironico, lasciando intendere che nulla è impossibile.

Tra i momenti più delicati della loro relazione, Malgioglio ricorda il sostegno ricevuto da Onur dopo la recente scomparsa dell’amata sorella. «Onur è venuto in Italia per starmi vicino in quel periodo doloroso. Poi è dovuto ripartire per lavoro, ma ora andrò io a Istanbul per raggiungerlo», ha spiegato, mostrando la profonda complicità che li lega.

Nonostante la serenità ritrovata, Cristiano non nasconde le sue insicurezze. «Ho sempre chiuso le mie grandi storie d’amore prima che fossero gli altri a lasciarmi. Ho paura delle relazioni, perché prima o poi finiscono, e preferisco chiuderle io per non soffrire.»

Eppure, questa volta, l’artista sembra aver trovato il suo equilibrio. «Sono felice, ho una storia bellissima, ma finirà sicuramente», ha aggiunto con la sua consueta ironia.

Malgioglio ha imparato a vivere l’amore con leggerezza, senza porsi limiti o schemi predefiniti. «L’amore a distanza può funzionare se c’è complicità e rispetto reciproco», spiega. E con Onur, tutto sembra filare liscio. Una storia nata per caso, cresciuta con il tempo, e che oggi si racconta tra viaggi, attese e progetti futuri.

Chissà se il sogno del matrimonio a Sidney diventerà realtà. Intanto, Cristiano si prepara a volare in Turchia per riabbracciare il suo Onur, perché in amore, come nella vita, «da cosa nasce cosa».