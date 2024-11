«Io tutto questo amore, sono sincero, no, non l'avevo previsto. Grazie Milano». Brunori Sas è tornato. Ed è subito trionfo: «Celebriamo in musica la gioia dello stare insieme!» Autoironia, profondità e romanticismo. Ma soprattutto poesia, leggerezza e ironia: tutto esaurito alla performance milanese del brillante cantautore calabrese, davanti ad un pubblico osannante di 11mila persone.

«Ci sono voluti due anni per vivere un’emozione così, ma stasera è arrivata tutta!» Brunori Sas ha trionfato al Mediolanum Forum di Assago. Il grande show di ieri viene dopo lo stop della pandemia e dopo il drammatico silenzio forzato che ha bloccato completamente tutto il mondo dell’arte e della musica. Brunori è stato costretto ancontinui rinvii e spostamenti dei tour previsti.

La nuova attesa stagione dal vivo ha preso il via con la prima data di Ancona. E subito dopo il Forum di Assago: Brunori Sas è salito sul palco insieme alla sua big band. Uno straordinario spettacolo interamente…sold out! Fra luci, semplicità, musica e grande complicità: Dario Brunori si è lanciato felice sugli 11mila che lo attendevano da ore. Per Brunori un’emozione infinita. Il cantautore, showman, musicista curioso, ironico e coinvolgente, è tornato finalmente a sorridere.

Nella versione live, le sue splendide canzoni hanno un arrangiamento del tutto rivisto. Molto apprezzata la scelta di aggiungere sul palco violini, sax, tromba, trombone. Con effetti travolgenti e grande entusiasmo del pubblico. Finalmente un concerto vero, come non si sentiva e vedeva da tempo.

E così tutti a cantare La verità, Canzone contro la paura, L’uomo nero e Lamezia Milano, e poi finalmente seguire con partecipazione quelli più recenti e contenuti in Cip! (Island Records), che nonostante il mancato tour causa pandemia, ha conquistato il Disco di Platino FIMI/GfK: un grande successo di vendite in un momento nero per il mercato discografico.

In occasione della sua recente paternità, Dario ha vestito di nuovo il suo fortunatissimo Cip!: in onore della figlia Fiammetta è stata pubblicata un’esclusiva versione in vinile, completamente rivisitata in mood “ninna nanna”. Il ricavato dalle vendite andrà interamente al reparto di neonatologia dell’ospedale di Cosenza.

L’impegno di Brunori per i temi sociali è noto a tutti. Non manca mai agli appuntamenti che toccano le fasce più deboli. Una sensibilità notevole la sua, niente affatto scontata.

Il tour di Brunori nei palazzetti proseguirà fino ai concerti del “Brunori Sas Estate 2022”. L’artista calabrese non si risparmierà: ben 11 concerti dal vivo tra giugno, luglio e agosto. Sarà un’estate di fuoco e certamente di grande successo, nelle principali arene e nei festival estivi di mezza Italia. Biglietti ovunque molto ricercati, qualche sold out già conquistato.

«Dopo due anni di stop e coi venti di guerra che tirano, non è soltanto un piacere, ma quasi un dovere quello di tornare a suonare, far star bene le persone, farle cantare, ridere, commuovere, emozionare. E soprattutto farle gioire dello stare insieme». Brunori è definitivamente salito sull’olimpo dei grandi artisti della musica italiana. Il più innovativo, il più originale, il più amato. Orgogliosamente calabrese.