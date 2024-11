Successo per l'opera di Giuseppe Verdi interpretata da artisti di livello internazionale

Gran finale al teatro Politeama di Catanzaro per la chiusura della stagione artistica con l'opera lirica "Otello" di Giuseppe Verdi, fortemente voluta dalla Fondazione Politeama che ha portato sul palco del teatro catanzarese, gremito in ogni ordine di posto, un cast di altissimo livello con artisti affermati nel panorama nazionale e internazionale come l'apprezzato tenore Leonardo Gramegna, nel ruolo di Otello, e il soprano italo-americano Joanna Parisi nei panni di Desdemona. Nel cast anche il tenore calabrese Alessandro D'Acrissa nel ruolo di Cassio.



A dirigere l'Orchestra Filarmonica della Calabria il più giovane direttore di Conservatorio d'Italia, Filippo Arlia. Ha diretto il Coro Lirico Siciliano, composto da circa 50 elementi, tra questi anche alcuni calabresi, il direttore Francesco Costa. Una sintonia perfetta, un susseguirsi di emozioni, sotto la regia impeccabile di Luciano Cannito per uno spettacolo travolgente tra sentimenti di amore e gelosia. Dunque un finale che non ha deluso le aspettative del pubblico e della Fondazione Politeama. Una sfida vinta, come ha avuto modo di sottolineare il sovrintendente Gianvito Casadonte introducendo la serata, con l'unica opera lirica rappresentata quest'anno in Calabria.